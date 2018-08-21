Российские телеканалы обвинили «Яндекс» в наличии пиратского контента

Крупные телеканалы России – Первый канал, НТВ, РЕН ТВ – убрали свои трансляции с главной страницы «Яндекса» из-за наличия пиратства в выдаче поисковика. Смотреть прямой эфир какого-либо из телеканалов можно было при использовании сервиса «ТВ онлайн».

Холдинг «Газпром-медиа» (НТВ, ТВ-3 и др.), «Национальная медиа группа» (РЕН ТВ, Пятый канал) и Первый канал убрали свои трансляции и назвали своё решение «единственным способом» вынудить «Яндекс» убрать пиратский контент из поисковой выдачи, сообщает «Коммерсантъ».

«Яндекс», в свою очередь, заявил, что соблюдает законы. При этом он сообщил, что у правообладателей есть «беспрецедентные возможности» по блокировке нелегальных сайтов.

Как сообщает «Экономика Сегодня», с начала этого года в России заблокировали более 2,5 тысяч пиратских интернет-ресурсов.