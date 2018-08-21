Новосибирская мама двоих детей на скаку задержала преступника

Наталья Булгакова из Новосибирска случайно узнала в прохожем по милицейской ориентировке преступника, выбежала из машины и задержала его. Правда, не все прохожие оказывали ей помощь, по большей части шарахаясь от правозащитницы.



Несколько дней назад в этом же районе было совершено преступление, и полиция в ориентировках призвала граждан проявить бдительность и сообщить о местонахождении преступника. Мать двоих детей не покидала мысль, что жертвами преступления могли оказаться её близкие люди, поэтому она так быстро и профессионально среагировала. Бежала за преступником, кричала, просила помощи, звонила по телефону 112.



Паренёк, выходивший из офиса покурить, помог Наталье задержать убегавшего, приехавшая на место полиция констатировала, что это действительно человек, находящийся в розыске. В итоге за отвагу Наталья Булгакова получила подарок от регионального ГУ МВД. Примечательно, что правозащитница оказалась обладательницей вполне мирной профессии - медсестра и логопед. Вот уж действительно, на скаку остановила...



