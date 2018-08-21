Если 1 сентября - день возвращения к школьному ужасу...

Не секрет, что не все школьники ждут начала занятий в школе как праздник, летние каникулы намного приятнее кропотливых школьных будней. Но, оказывается, что у некоторых учеников ожидание Дня знаний превращается в ужас.



Психологи предупреждают, что если ваш ребёнок становится замкнутым, печальным и подавленным с приближением 1 сентября, значит, у него большие проблемы в отношениях с одноклассниками, на которые родителям нужно немедленно обратить внимание.



Связано такое состояние ребёнка со школьным насилием, которое всё чаще появляется не только в обычных, но даже в элитных школах. Унижения, оскорбления, насмешки, передразнивания и даже избиения стали не редкостью среди подростков. И ребёнок идёт в школу не с радостью и желанием получать знания, а каждый раз преодолевая животный страх. Психологи советуют родителям в таких случаях немедленно принимать меры.



В интернете появились специальные ресурсы, где жертвы школьного насилия изливают душу, делятся своими историями, поскольку не смогли найти понимания у своих родителей. Эти истории, порой, леденят душу. Позднее к школьникам в чате присоединились родители, которые делятся своими историями и опытом.



Психологи говорят, что каждый человек в каждом новом коллективе самоутверждается. И этому нужно его учить, иначе самоутверждаться будут на вашем чаде другие. Хотя бы один из родителей должен быть собеседником, другом ребёнка, обладать его доверием. И, конечно, перед 1 сентября нужно обращать внимание на психосоматику и физиологическое состояние ребёнка, потому что организм может сопротивляться ожидаемому насилию болями в животе, температурой. Эти подсказки помогут родителям раньше заметить проблему и приступить к её решению.



