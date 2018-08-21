Экстрасенс раскрыл детали «выдвинутого Земле ультиматума правителей Нибиру»

Старейшины планеты Нибиру предъявили жителям Земли ультиматум. Об этом заявил экстрасенс, которого процитировали российские интернет-СМИ.

Как пишет сайт vistanews.ru, медиум, имя которого издание не называет, сообщил, что инопланетяне якобы предложили человечеству два варианта на выбор. Первый предусматривает высадку представителей Нибиру на Землю и полное подчинение людей пришельцам. Если земляне не согласятся на это условие, их ждет уничтожение, отметил ясновидящий.

Экстрасенс добавил, что обитатели Нибиру являются родоначальниками жизни на Земле. По словам медиума, пришельцы оставили людям цветущую и «саморазвивающуюся» планету, однако те ее «разграбили». Это обстоятельство заставило правителей Нибиру вмешаться в ситуацию и выдвинуть вышеупомянутый ультиматум, говорится в опубликованной СМИ заметке.