На некоторых улицах Москвы из-за празднования Курбан-байрама изменилось движение
21 августа 2018, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 21 августа, движение транспорта на некоторых улицах Москвы изменилось в связи с празднованием Курбан-байрама. Во всех мечетях столицы сегодня утром начались праздничные молитвы.
Отмечается, что сегодня с 4:00 до 11:00 движение автомобилей перекрыто на улице Дурова, а также на участке улицы Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца.
Кроме того машины не ездят по улице Мещанская, на одном из отрезков в Выползовом переулке, а также в Капельском переулке и на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект.
Транспорт не двигается по Большой Татарской улице, в Малом Татарском, Климентовском, Старом Толмачевском и Озерскам переулках. Как уточняет m24.ru, на двух из трех полос одного из участков улицы Хачатуряна до 11.00 также ограничено движение.
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