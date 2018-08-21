На некоторых улицах Москвы из-за празднования Курбан-байрама изменилось движение

Во вторник, 21 августа, движение транспорта на некоторых улицах Москвы изменилось в связи с празднованием Курбан-байрама. Во всех мечетях столицы сегодня утром начались праздничные молитвы.

Отмечается, что сегодня с 4:00 до 11:00 движение автомобилей перекрыто на улице Дурова, а также на участке улицы Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца.

Кроме того машины не ездят по улице Мещанская, на одном из отрезков в Выползовом переулке, а также в Капельском переулке и на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект.

Транспорт не двигается по Большой Татарской улице, в Малом Татарском, Климентовском, Старом Толмачевском и Озерскам переулках. Как уточняет m24.ru, на двух из трех полос одного из участков улицы Хачатуряна до 11.00 также ограничено движение.