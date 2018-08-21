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Бывший глава РЖД собирается покинуть страну?
21 августа 2018, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]
На днях в немецком посольстве в Москве заметили российского дипломата, экс-главу РЖД Владимира Якунина. Об этом сообщает «Эхо Москвы». Стало известно, что на Ленинском проспекте, 95, Якунин получил визу категории D. Как правило, её выдают на три месяца, после чего получают вид на жительство в Германии.
По словам муниципального депутата Дмитрия Клочкова, фотографию, на которой Якунину выдают визу, ему прислал его друг. Выяснилось, что бывшей главе РЖД выдали визу на полгода, а не на три месяца, в связи с тем, что в Берлине загружено ведомство по делам иностранцев.
«Так что ошибки нет. Шубохранилище переезжает в фатерлянд», сообщил Клочков.
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