Стало известно, сколько будет стоить самый дешевый букет к 1 сентября

Во вторник, 21 августа, стала известна стоимость самого дешевого букета к торжественной школьной линейке. Информацию о цене предоставила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По словам специалиста, самый недорогой букет обойдется родителям в 500 рублей, однако цена варьируется в зависимости от предпочтений мам и пап, передает m24.ru.

Сафронова подчеркнула, что особенной популярностью в преддверии 1 сентября пользуются хризантемы, поскольку эти цветы долго остаются красивыми. Нередко родители хотят порадовать любимых учителей своих детей и просят флористов проявить фантазию. Тогда в букеты добавляют ягоды, а иногда и фрукты – это увеличивает стоимость подарка, сообщает Агентство городских новостей "Москва".