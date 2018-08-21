Кустурица заявил, что не опасается приезжать в Крым из-за санкций

Югославский и сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица заявил, что не боится приезжать на Крымский полуостров. По его мнению, он волен поступать так, как считает нужным.

В Ялте 22 августа в киноконцертном зале «Юбилейный» Кустурица со своей группой The No Smoking Orchestra приедет в Крым со своим единственным концертом. Кинорежиссёр сообщил, что он не единственный артист, который приезжает с концертом на полуостров, поэтому дело не в опасении, сообщает РИА Новости. «А вообще в жизни есть смысл, когда есть свобода — свобода поступать так, как хочешь, и ничего не бояться. Я всегда действую так, как считаю нужным», — сказал Эмир.

Как напоминает источник, ранее актёр кино приезжал в Крым в 2017 году, тогда артист посоветовал жителям полуострова не обращать внимания на мнение европейских стран, которые не признают Крым частью России.