Сотрудники МЧС предупреждают жителей Москвы о резком ухудшении погоды
21 августа 2018, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 21 августа, в МЧС предупредили жителей и гостей Москвы о резком ухудшении погодных условий. Предполагается, что погода существенно испортится в течение ближайших двух часов.
На столицу, согласно последним данным метеорологов, обрушатся дожди, грозы, а также сильнейший ветер с порывами, достигающими 20 метров в секунду. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на информацию Росгидромета, в Москве не исключен даже град.
Напомним, ранее синоптики объявили на вторник "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье, в частности из-за высокой опасности возникновения пожаров.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий
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