Сотрудники МЧС предупреждают жителей Москвы о резком ухудшении погоды

Утром во вторник, 21 августа, в МЧС предупредили жителей и гостей Москвы о резком ухудшении погодных условий. Предполагается, что погода существенно испортится в течение ближайших двух часов.

На столицу, согласно последним данным метеорологов, обрушатся дожди, грозы, а также сильнейший ветер с порывами, достигающими 20 метров в секунду. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на информацию Росгидромета, в Москве не исключен даже град.

Напомним, ранее синоптики объявили на вторник "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье, в частности из-за высокой опасности возникновения пожаров.