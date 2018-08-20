Валерий Меладзе хочет получить гражданство Грузии

Певец Валерий Меладзе обратился в грузинский Минюст Грузии с заявлением о предоставлении ему гражданства Грузии. Исполнитель Валерий Меладзе является уроженцем Батуми, но на данный момент имеет только российское гражданство и живет с семьей в Москве.

О том, что Меладзе хочет получить гражданство Грузии, сообщило информационное агентство Georgian News Agency.

Певец решил воспользоваться новым законом Грузии "О гражданстве", который позволяет уроженцам страны восстановить гражданство Грузии, утраченное при получении гражданства другой страны. Меладзе хотел бы получить грузинское гражданство с сохранением российского, - сообщает ТАСС.

В Батуми, на родине Валерия Меладзе, состоялись концерты, посвященные юбилею народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе. Меладзе выступал на этих концертах. 19 июля Кикабидзе исполнилось 80 лет.