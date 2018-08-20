Мантуров сообщил, что Россия не собирается строить свои вертолетоносцы

Россия не планирует строить для своего военно-морского флота (ВМФ) вертолетоносцы. Но, как отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в составе ВМФ РФ должны находиться корабли, способные нести вертолеты.

Мантуров пояснил, что конкретно вертолетоносцев строить не будут, строительство авианосца для военного морфлота сейчас обсуждается, - сообщает РБК.

Глава Минпроторга уточнил, что авианесущие корабли должны быть оснащены вертолетным крылом, а на десантных кораблях должны присутствовать вертолеты как средства высадки.

Два года назад сообщалось о подготовке ВМФ России технического задания на разработку универсального десантного корабля, аналогичного заказанным в 2011 году во Франции двум вертолетоносцам типа «Мистраль».

Речь о строительстве Россией собственных вертолетоносцев ​зашла после того, как Франция из-за украинского кризиса разорвала контракт с Россией на поставку «Мистралей».