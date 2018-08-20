Вдова Ельцина ответила на слова о попытке президента сбежать в дни путча 1991 г

Вдова первого президента России Наина Ельцина высказалась о словах бывшего вице-президента Александра Руцкого о попытках Бориса Ельцина сбежать из России во путча в августе 1991 года. В эти августовские дни вспоминают события 27-летней давности и обсуждают отношение к путчу.

Александр Руцкой рассказал, что Борис Ельцин, бывший первый российский президент, пытался сбежать в посольство США и был в запое.

По словам Наины Иосифовны Ельциной, тогда в августовские дни она очень волновалась за мужа. Зная его характер, она была уверена: он будет с защитниками Белого дома до конца. "Потом, много позже, те кто был в Белом доме, писали в своих воспоминаниях, что служба безопасности, в случае штурма здания, хотела вывезти Бориса в американское посольство. Но он категорически отказался", - цитирует вдову Бориса Николаевича РИА Новости. Высказывание Руцкого она назвала бредом.

По признанию Наины Ельциной, сама она все три дня путча — с 18 по 21 августа 1991 года — провела сначала с внуками дома у одного из сотрудников службы безопасности, а затем в своей квартире с дочерью.