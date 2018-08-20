В Крыму возможны возникновения пожаров из-за сильных ветров

Режим чрезвычайной пожарной опасности продлен в Крыму до 24 августа. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым.

По информации крымских синоптиков, возможность возникновения возгораний также связана с ветреной погодой, пишут "Аргументы недели-Крым".

В связи с этим гостей и жителей Крыма просят соблюдать правила безопасности. В этот период запрещается, разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра. Также запрещено курить, бросать горящие спички, окурки и использовать пиротехнические изделия.

Напомним, что 11 августа произошел пожар в ущелье Уч-Кош. Изначально площадь возгорания составляла 2,5 тысячи квадратных метров, а локализовать его удалось лишь вечером следующего дня на площади 26 гектаров. Спасатели объяснили это тем, что пожар произошел на труднодоступной территории. Возгорание ликвидировали 13 августа.

Еще один пожар случился в том же ущелье, а очаг был зафиксирован примерно в 800 метрах от предыдущего. Площадь этого возгорания составил один гектар.