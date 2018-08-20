Турчак предложил направить на выплату пенсий все изъятые у взяточников деньги

Все средства, изъятые у лиц, осужденных за коррупционные преступления, необходимо напрямую направлять в Пенсионный фонд РФ. Такое предложение внес глава Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Политик, выступая на совместном заседании Генсовета и Совета руководителей фракций партии, обратил внимание на то, что «ничто так не вызывает раздражение и неприятие у людей, как вопросы несправедливости».

Еще одна инициатива, которую озвучил на мероприятии Андрей Турчак, касается отмены пенсионных преференций для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. «Данная норма, я считаю, должна заработать уже с 1 января 2019 года», – отметил Турчак.

Глава Генсовета «Единой России» добавил, что законодатели не могут рассчитывать на понимание и поддержку со стороны сограждан, если принимаемые ими решения не затрагивают их самих. Политик подчеркнул, что представители парламента должны получать пенсию в соответствии с общим для всех россиян порядком.

Как рассказали в пресс-службе «Единой России», с начала июля организация провела более 400 дискуссий по изменениям пенсионной системы в регионах с участием более 30 тысяч граждан, коллег-однопартийцев, экспертов, общественников. Сотни тысяч россиян смогли высказать свои предложения на встречах с депутатами ЕР всех уровней и членами Совета Федерации. По итогам состоявшихся обсуждений поступило более полутора тысяч оформленных предложений, обобщенных по направлениям и по тематике.