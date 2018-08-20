//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- "В ожидании чуда": поклонники Летучей обсуждают ее беременность
- Еще одна телеведущая осмелилась показать свое фото без макияжа
- Сергей Жуков выписывается из больницы и ждет возвращения с каникул детей
- Видео: Стас Костюшкин поделился секретом вечной молодости
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Турчак предложил направить на выплату пенсий все изъятые у взяточников деньги
20 августа 2018, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]
Все средства, изъятые у лиц, осужденных за коррупционные преступления, необходимо напрямую направлять в Пенсионный фонд РФ. Такое предложение внес глава Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Политик, выступая на совместном заседании Генсовета и Совета руководителей фракций партии, обратил внимание на то, что «ничто так не вызывает раздражение и неприятие у людей, как вопросы несправедливости».
Еще одна инициатива, которую озвучил на мероприятии Андрей Турчак, касается отмены пенсионных преференций для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. «Данная норма, я считаю, должна заработать уже с 1 января 2019 года», – отметил Турчак.
Глава Генсовета «Единой России» добавил, что законодатели не могут рассчитывать на понимание и поддержку со стороны сограждан, если принимаемые ими решения не затрагивают их самих. Политик подчеркнул, что представители парламента должны получать пенсию в соответствии с общим для всех россиян порядком.
Как рассказали в пресс-службе «Единой России», с начала июля организация провела более 400 дискуссий по изменениям пенсионной системы в регионах с участием более 30 тысяч граждан, коллег-однопартийцев, экспертов, общественников. Сотни тысяч россиян смогли высказать свои предложения на встречах с депутатами ЕР всех уровней и членами Совета Федерации. По итогам состоявшихся обсуждений поступило более полутора тысяч оформленных предложений, обобщенных по направлениям и по тематике.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Причины превосходства российской армии над войсками США озвучили в сети
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
За последние два года средний чек покупок россиян в магазинах достиг минимума
//Спорт
Евгения Медведева кардинально изменила имидж после переезда в Канаду
//Общество
//Новости партнеров
"В ожидании чуда": поклонники Летучей обсуждают ее беременность
//Спорт
//Политика
Турция намерена объединиться с Россией в ВТО по иску против США
//Общество
Дело возбуждено по факту гибели ребенка в запертой машине в Ступино
//Новости СМИ2
//Общество
Вдова Ельцина ответила на слова о попытке президента сбежать в дни путча 1991 г
Еще одна телеведущая осмелилась показать свое фото без макияжа
//В мире
//Новости Redtram
//Армия
Видео: «Калашников» представил новый автомат АК-308 под патрон НАТО
//Общество
В Подмосковье мать закрыла сына в автомобиле на час, малыш погиб
//Общество
На свадьбе главы МИД Австрии выступали артисты ансамбля "Россия"
//Общество
Участники нападений на полицейских в Чечне - несовершеннолетние от 11 до 17 лет
//Политика
//В мире
Порошенко 24 августа в День независимости Украины примет военный парад в Киеве
//Культура
//Политика
Олимпийская чемпионка, экс-депутат сравнила жизнь в России и США
//В мире
Очевидцы сняли на видео, как в Киеве ЗРК "Бук" въехал в бизнес-центр
Любовь Толкалина напомнила, какой должна быть идеальная женщина
//Культура
Арсений Гончуков о съемке тигров: «Ты охотишься за кадром, а кадр – за тобой»
//В мире
Ополченцы ДНР разоблачили «небылицы» Киева об обострении конфликта в Донбассе
//Общество
Кадыров высказался о ситуации в Чечне после нападения на сотрудников полиции
//В мире
Опубликовано предсказание «гостя из будущего» об итоге войны между Россией и США