В Подмосковье мать закрыла сына в автомобиле на час, малыш погиб

В подмосковном городе Ступино закрытый матерью в автомобиле на час пятилетний мальчик задохнулся и умер. Об этой трагедии сообщил телеграм-канал Mash. Погиб Олег Гусев.

Женщина на автомобиле приехала с ребенком устраиваться на работу на завод. Она оставила машину с сыном на парковке около предприятия, заперла автомобиль и ушла в отдел кадров оформляться.

Женщина вернулась только через час и застала сына уже мертвым.

По предварительным данным, мальчик задохнулся и умер.