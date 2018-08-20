На свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль выступали два российский музыкальных коллектива. Свадьбу, на которой молодоженов поздравил президент РФ Владимир Путин, развлекли Кубанский казачий хор и Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени легендарной певицы Людмилы Зыкиной, ансамбль баянистов.

Музыканты "России" исполнили русские песни на русских музыкальных инструментах, в том числе легендарную "Калинку", - сообщает РИА Новости. Директор коллектива Дмитрий Дмитриенко уточнил, что у музыкантов был уникальный номер, они играли на девяти разных гармошках, в том числе саратовских, череповецких. Баянист Сергей Войтенко рассказал, что гости на свадьбе главы МИД Австрии танцевали "мама не горюй, так, что пятки сверкали". И поделился видео с торжества.

В субботу, 18 августа, президент РФ Владимир Путин поздравлял невесту - главу МИД Австрии Карин Кнайсль и ее жениха с законным браком. Пресс-секретаря президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин пробыл на торжестве только один час.

Телевидение показало, как российский лидер произнес тост на немецком языке, потанцевал с министром.

Путин вручил подарки молодоженам — картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар. На капоте автомобиля, который молодоженам подарили друзья, все гости оставляли автографы. Путин тоже написал свое пожелание.

Из Австрии Владимир Путин направился в Германию и провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Путин и Меркель устроили пресс-конференцию до переговоров. Меркель продемонстрировала знание русского языка. "Пошли", - сказала она российскому лидеру после брифинга.