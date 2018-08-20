Ученые: создан самый прочный сплав в мире

Как сообщают эксперты, группа американских ученых из Сандийских национальных лабораторий создала новый сплав. Он может стать самым прочным из всех уже существующих материалов.

Исследователи смогли добиться столь хорошего результата совмещением наиболее редких металлов на Земле — золота и платины.

Эти металлы смогли сделать новый материал таким крепким, что на изготовленных из него автомобильных шинах можно пятьсот раз объехать земной экватор, длина которого составляет 40 075 километров, пишет Ридус.