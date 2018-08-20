Приангарье: 65 миллионов рублей выплатят детям из многодетных семей
20 августа 2018, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, по три тысячи рублей получат около 22 тысяч детей к учебному году. Из них 700 – благодаря изменениям в законодательстве.
Для получения выплаты родители должны обратиться в управления социальной защиты по месту жительства. Прием документов на предоставление этой меры поддержки продлится до 31 августа. Об этом сообщает Телеинформ.
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