Куда, как и кому южноуральцы теперь платят за электричество?

Специалисты гарантирующего поставщика ОАО «МРСК Урала» ответили на наиболее частые вопросы южноуральцев.

С 1 июля 2018 года гарантирующим поставщиком электроэнергии для всего Южного Урала стал ОАО «МРСК Урала». ПАО «Челябэнергосбыт», который раньше выполнял эти функции, был лишен данного статуса решением Минэнерго России за долги. Часть сотрудников перешли в «МРСК», часть осталась на взыскание задолженности.

При этом тарифы не изменились, их повышение уже традиционно будет лишь в июле следующего года. Жителям региона не нужно переоформлять договоры обслуживания, это требуется лишь юрлицам. Все лицевые счета абонентов остались прежними, в нем 10 цифр. Если цифр меньше, поставьте перед номером нули.

Передавать показания прибора учета можно до 23 числа в отделениях посты, Сбербанка, Челиндбанка, а также по системе «Город». Показания принимает автоинформатор телефона 8-800-1000-172 и сайт www.mrsk-ural.ru. Кроме того, данные можно записать в ведомостях, которые находятся в расчетных центрах. В этих же пунктах можно и погасить платежку.

Если вы передадите данные после 23 числа, то вам рассчитают по среднему потреблению, а в следующем месяце скорректируют сумму согласно уже своевременно переданным данным. Если три месяца не передавать вовремя данные приборов учета, то начисления будут производится по среднемесячному расходу. Затем – по нормативам.

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь по бесплатному телефону «горячей линии» 8 800 2501 220. Все ответы также есть на официальном сайте www.mrsk-ural.ru