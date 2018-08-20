Группы «Вконтакте» просят отменить статью 282
20 августа 2018, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]
50 сообществ социальной сети «ВКонтакте» написали открытое обращение к властям России. Они просят внести поправки в уголовный кодекс - отменить статью 148 «Оскорбление чувств верующих», а также и декриминализовать «экстремистскую» статью 282.
Иными словами, люди призывают остановить практику привлечения к ответственности за публикации и комментарии. Об этом пишет NEWS.ru.
Также они просят снять судимость со всех, кто был признан виновным по соответствующим обвинениям за посты и комментарии.
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