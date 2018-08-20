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Берия спас советский народ от дальнейших репрессий, отравив Сталина
20 августа 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Лаврентий Берия отравил своего патрона ядом никумарином, свидетельствует архивное заключение советского паталогоанатома. Секретный документ обнаружил в архиве КГБ экс-министр печати России Михаил Полторанин.
"Генерал КГБ Леонид Шебаршин говорил мне о 4 миллионах доносов только за 1937 год. Что, только Сталину писали? У Сталина было очень много достоинств, но был один недостаток – он был палачом, больным человеком. В какую сторону переклинит. Если бы не Берия, была бы третья мировая", - пишет в новом томе своей книги "Русский ад" известный телеведущий Андрей Караулов.
Бывший министр печати России Михаил Полторанин нашёл в архивах КГБ письмо патологоанатома профессора Кудряшова о подлинных причинах отравления товарища Сталина. У него была огромная печень, при инсульте такая широкая печень не бывает. Яд – никумарин, которым был пропитан томик Горького, который на ночь читал Сталин и перелистывал своим слюнявым пальцем по семинарской привычке.
Таким образом один тиран спас весь советский народ от репрессий другого тирана. Ирония судьбы.
Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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