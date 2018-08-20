Долги россиян в 2018 году достигли 2 трлн рублей

Банковские долги граждан России, преданные приставам для взыскания, в 2018 году достигли 2 трлн рублей. Об этом сообщают эксперты. Сейчас в производстве находится около 5,6 млн дел о взыскании задолженности с физических лиц в пользу финансовых организаций.

Как сообщает НСН, это почти на 1 миллион дел больше, чем в первом полугодии 2017 года. Общая сумма взысканий равна 2 триллионам рублей.