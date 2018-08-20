Поиски пропавшего альпиниста на Эльбрусе возобновили

В понедельник, 20 августа, спасатели возобновили поиски пропавшего альпиниста из Волгограда. Маршрут обследования будет проходить от Гара-Баши и выше по южному склону Эльбруса.

В поисках альпиниста задействованы пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Напомним, что 13 августа пропал альпинист-одиночка из Волгограда, не зарегистрированный в спасательной службе, на высоте 5600 метров. Спасатели сообщили, что не исключают вариант, что мужчина пошел дальше по маршруту на территорию Карачаево-Черкесии. Альпиниста искали с помощью вертолетов, однако его следов так и не обнаружили.