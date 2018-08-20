Эксперты обозначили дату отмены роуминга
20 августа 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Крупнейшие операторы сотовой связи России сообщили, что август 2018 года будет последним месяцем, когда за звонки по России они будут производиться за доплату. Отменить роуминг собираются в ближайшие дни.
«„ВымпелКом“ („Билайн“) уравняет тарифы звонков уже с сегодняшнего дня, МТС — с 30 августа, а „МегаФон“ — с 1 сентября, как пишет Ридус.
Отмена роуминга внутри России в будущем может быть прописана на законодательном уровне. Например, в июне 2017 года такой проект был внесён на рассмотрение в Госдуму, сообщает НСН.
Как полагают эксперты, плата за роуминг мешает доступности услуг связи на территории страны. Об этом пишет ОТР.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес