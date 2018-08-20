Эксперты обозначили дату отмены роуминга

Крупнейшие операторы сотовой связи России сообщили, что август 2018 года будет последним месяцем, когда за звонки по России они будут производиться за доплату. Отменить роуминг собираются в ближайшие дни.

«„ВымпелКом“ („Билайн“) уравняет тарифы звонков уже с сегодняшнего дня, МТС — с 30 августа, а „МегаФон“ — с 1 сентября, как пишет Ридус.

Отмена роуминга внутри России в будущем может быть прописана на законодательном уровне. Например, в июне 2017 года такой проект был внесён на рассмотрение в Госдуму, сообщает НСН.

Как полагают эксперты, плата за роуминг мешает доступности услуг связи на территории страны. Об этом пишет ОТР.