В Петербурге скончался старейший в мире покоритель Северного полюса

Знаменитый российский альпинист, старейший покоритель Северного полюса скончался в Санкт-Петербурге. Согласно последней информации источников, речь идет о Михаиле Боброве, которому было 96 лет.

Будущий альпинист появился на свет в 1923 году в Петрограде. Впоследствии он окончил Военный институт физической культуры и спорта, а также стал выпускником школы инструкторов альпинизма, передает портал "Вести".

В 1999 году Михаил Бобров официально стал самым пожилым в мире покорителем Северного полюса, ему было 77 лет.

Известно, что он также являлся заслуженным тренером Российской Федерации и мастером спорта.