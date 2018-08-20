За последние два года средний чек покупок россиян в магазинах достиг минимума

Траты россиян в магазинах достигли минимума с 2016 года. За июль этого года индекс среднего чека составил 496 рублей. Более того, показатель продолжает снижаться четвертый месяц подряд: по сравнению с предыдущим месяцем, его значение на 17 рублей уменьшилось.

Уменьшение индекса зафиксировано в семи из восьми федеральных округах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник. В столице индекс чека показал снижение на 1,2% — до 677 рублей, а в Санкт-Петербурге он уменьшился на 7% — до 636 рублей.

Уточняется, что в гипермаркетах стоимость среднего чека уменьшилась сильнее всего (на 9% — 741 рубль ). В супермаркетах на 4,8% (347 рублей).