ВЦИОМ: две трети граждан России верят в теорию заговора против страны

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос и сделали интересный вывод. Оказалось, что две трети граждан России верят в теорию заговора против своей страны.

По мнению 66 процентов опрошенных россиян, в мире сейчас активно действует особая группа лиц, которая пытается переписать историю и подменить исторические факты. Целью этих людей является нанесение серьезного вреда РФ и преуменьшение ее величия, говорится на сайте ВЦИОМ.

26 процентов респондентов считают, что на самом деле никто не стремится таким образом нанести нашей стране ущерб, а еще 8 процентов граждан не смогли ответить на этот вопрос.