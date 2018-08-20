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Как в Челябинске реализуется экопрограмма

20 августа 2018, 12:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В канун саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в столице Южного Урала в 2020 году, в Челябинске проводится серия экомероприятий. Так, кроме возведения и благоустройства набережной и очистки реки Миасс будут высажены более десяти тысяч деревьев, а для города купят свыше 75 автобусов, которые оснащены газом.

Также на заводе «Мечел» проведут независимый экоаудит, по результатам которого будет проведен комплекс экологических мероприятий, рассчитанных до 2025 года. Уже закрыли и скоро начнут рекультивировать большую городскую свалку в черте города, а также реконструируют коллектор у реки Игуменка.

- Реализация намеченного плана работ позволит в значительной степени улучшить ситуацию с экологией в Челябинске, - подчеркнул губернатор Южного Урала Борис Дубровский. - Считаю проработку этого вопроса ч,очень важным перед предстоящими саммитами ШОС и БРИКС.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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