Масштабная проверка боеготовности началась в России

Масштабная проверка боеготовности началась по указанию президента России Владимира Путина. Соответствующую информацию в понедельник, 20 августа, предоставил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Внезапная проверка, согласно последним данным, включает в себя комплекс из шестнадцати специальных учений. Она проводится перед масштабными учебными маневрами "Восток-2018".

Сергей Шойгу также подчеркнул, что выполнение мероприятий по приведению в высшие степени боеготовности воинских частей ЦВО, ВВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации началось сегодня в 5.00 по московскому времени, передает РИА "Новости".