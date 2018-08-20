Масштабная проверка боеготовности началась в России
20 августа 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
Масштабная проверка боеготовности началась по указанию президента России Владимира Путина. Соответствующую информацию в понедельник, 20 августа, предоставил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Внезапная проверка, согласно последним данным, включает в себя комплекс из шестнадцати специальных учений. Она проводится перед масштабными учебными маневрами "Восток-2018".
Сергей Шойгу также подчеркнул, что выполнение мероприятий по приведению в высшие степени боеготовности воинских частей ЦВО, ВВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации началось сегодня в 5.00 по московскому времени, передает РИА "Новости".
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