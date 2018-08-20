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Председатель Совфеда рассказала о роли женщин в современном мире
20 августа 2018, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]
В интервью журналу «Международная жизнь» председатель совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о роли женщин в современном мире. По её словам, женщины – это не только неотъемлемая составляющая исторического процесса, но и его всё более значимая движущая сила.
«Попробуйте мысленно вычесть женщин из числа факторов, движущих человечество вперед, — получите отрицательное число, остановку этого движения, даже откат назад. В отличие от того, что было 100–150 лет назад, современный мир — это мир, в котором в отношениях мужчин и женщин нет субординации, есть партнерство. Это сдвиг исторического масштаба, вступление цивилизации в новую фазу», — заявила Матвиенко.
Кроме того, она подчеркнула, что дискриминация и насилие в семье — явления, которые не искоренены. При этом Матвиенко отметила, что есть немало государств, где процесс становления женского равноправия находится в зачаточном состоянии.
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