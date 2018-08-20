На трассе Симферополь – Николаевка сильный ветер опрокинул легковой автомобиль

На трассе Симферополь – Николаевка сильный ветер опрокинул автомобиль, сообщают очевидцы в социальных сетях, сообщают "Аргументы недели-Крым".

Легковушку занесло боковым ветром, она вылетела на обочину где и перевернулась. В авто находились пожилой мужчина, две девушки и трое детей.

Свидетели бросились на помощь и своими руками поставили автомобиль на колеса.

О состоянии пострадавших пока не сообщается.