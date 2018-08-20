Во время археологических раскопок в Крыму умер начальник экспедиции Н. Федосеев

Во время археологических раскопок на территории Крыма умер начальник экспедиции на Кыз-Ауле Николай ФЕДОСЕЕВ, сообщают "Аргументы недели-Крым".

«Николай Федорович был настоящим ученым, знающим, амбициозным, стремившимся привнести что-то новое в науку», – рассказал «КП-Крым» его друг и коллега Олег МАРКОВ.

Напомним, некрополь Кыз-Аул находится рядом с поселком Яковенково Ленинского района. Ежегодно туда приезжают сотни ученых. В начале августа там обнаружили массовое захоронение людей времен Хазарского каганата.