Армия Соединенных Штатов является «колоссом на глиняных на ногах» и уступает по своей мощи российской. Об этом говорится в материале, некоторое время назад выложенном в блогосфере.

Автор канала «Крым PRO+» в «Яндекс. Дзен» пишет, что на данный момент Россия опережает США в сфере вооружений. Так, в распоряжении Москвы имеются гиперзвуковые ракеты, которых нет у Вашингтона. А созданные в Штатах истребители пятого поколения в несколько раз дороже и менее маневренны, чем отечественный Су-57.

В качестве еще одной причины превосходства Вооруженных сил РФ над американской армией в процитированной заметке названа коррумпированность последней. Кроме того, блогер полагает, что военные США не способны на подвиг, подобный тому, что совершил в Сирии российский спецназовец Александр Прохоренко, вызвавший огонь на себя в ходе боев за Пальмиру.