В Москве появился автомобиль «Охотников за привидениями»

На одной из московских улиц жители города заметили автомобиль «Москвич» с надписью «Охотники за привидениями». Владельцем необычной машины оказался, житель Курской области Александр Емельянов. По словам мужчины, автомобиль он собрал из того, что было в гараже.

Александр рассказал, что ездит на машине, чтобы поднять людям настроение, однако многие из них искренне верят, что мужчина действительно занимается отловом привидений.

В ближайшее время владелец автомобиля намерен создать «ловушку для призраков» и сшить специальный комбинезон, как в фильме «Охотники за привидениями», сообщает «Экономика Сегодня».