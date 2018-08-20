В Москве появился автомобиль «Охотников за привидениями»
20 августа 2018, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]
На одной из московских улиц жители города заметили автомобиль «Москвич» с надписью «Охотники за привидениями». Владельцем необычной машины оказался, житель Курской области Александр Емельянов. По словам мужчины, автомобиль он собрал из того, что было в гараже.
Александр рассказал, что ездит на машине, чтобы поднять людям настроение, однако многие из них искренне верят, что мужчина действительно занимается отловом привидений.
В ближайшее время владелец автомобиля намерен создать «ловушку для призраков» и сшить специальный комбинезон, как в фильме «Охотники за привидениями», сообщает «Экономика Сегодня».
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес