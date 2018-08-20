В России для выпускников школ может появиться «класс возможностей»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением создать в России «класс возможностей» для выпускников школ. По его мнению, не все молодые люди знают, какую профессию им выбрать.

Чтобы решить эту проблему, необходимо создать «класс возможностей», куда выпускник сможет в течение года заключить временный контракт с любой интересующей его организацией и пройти стажировку. При этом человеку предоставят «стипендию» и жильё, передаёт RT.

Отмечается, что предприятия и заводы не должны отказывать в этой инициативе. Абитуриенты смогут учиться с большим энтузиазмом, так как у них появится стимул к обучению, передаёт источник.