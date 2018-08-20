Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Москве на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей и жителей Подмосковья на этой неделе. Согласно последней информации, в городе ожидаются ливневые дожди и грозы, а также понижение температуры.

В начале недели столбики термометров будут постепенно падать и уже во вторник не поднимутся выше 19-20 градусов. Кроме того, на улицу не рекомендуется выходить без зонта и непромокаемой обуви.

Как уточняет центр погоды "Фобос", уже с четверга погода начнет улучшаться – в Москву вернется летнее тепло. Температура будет достигать 26 градусов. Метеорологи, однако, утверждают, что по-настоящему жаркий период лета 2018 года уже остался позади.