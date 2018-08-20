Стала известна сумма, выплаченная пострадавшим от паводка в Забайкалье

Власти Забайкалья в понедельник, 20 августа, назвали сумму, которая была выплачена гражданам, пострадавшим от паводка. Вода начала подниматься в разных районах Забайкальского края с 8 июля.

К настоящему моменту людям, домам которых был нанесен ущерб, выплатили в общей сложности 238 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета. Забайкальские власти подчеркивают, что работы по предоставлению матпомощи продолжается, передает сегодня РИА "Новости".

Согласно последним данным, выплаты по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи уже получили 2 тысячи 119 человек. В общей сложности только на эти цели потрачено 63,5 миллиона рублей.