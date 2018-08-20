Жириновский: В школах английских язык должен быть платным, он вреден для России

На своей официальной страничке в Facebook лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский сделал заявление. По его мнению, во всех российских школах английский язык должен быть платным предметом.

Глава фракции ЛДПР объяснил, что Запад выстроил выгодную систему работы с талантливыми людьми. «Гениальные ученые, инженеры, программисты или врачи обучаются в странах с хорошей системой образования. Таких как Россия или Индия. Потом готового специалиста, в которого государство вкладывало деньги на протяжении 15 лет, переманивают на отличную зарплату в США или Европу. Таким образом Запад не только укрепляет экономику, но и обескровливает конкурентов», - написал политик.

В связи с этим Жириновский предложил следующее решение: все языки должны быть должны быть добровольными и платными, за исключением русского. Только в таком случае можно бороться с этой системой, заявил депутат.