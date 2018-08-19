Стали известны подробности обстрела Красного креста на Донбассе

Поверждены 8 домов и ЛЭП. Таковы последствия обстрела Старомихайловки в день, когда туда заехали представители Международного Красного креста и попали под огонь украинской армии. Подробности инцидента узнал корреспондент АН.

Это была гуманитарная миссия представителей Красного Креста в Старомихайловку. Они приехали около одиннадцати утра, чтобы помочь семье Извековых с теплицей. Украинская сторона об этой поездке была оповещена заранее. И поначалу все было тихо.









«Обстрел начался в два часа дня», — вспоминает Олег Извеков. С братом, мамой и бабушкой он живет как раз в том доме, куда представители Красного Креста приехали с гуманитарной помощью: «Сначала прилетели не то пули, не то осколки, и потом начали стрелять вперемешку крупнокалиберные орудия с автоматами. Ну, и было что-то очень крупное, типа мины, или еще что-то».

Огонь велся по окраинам населенного пункта. Основной удар пришелся на улицу Шевченко. Она упирается прямо в линию окопов. У трех домов по этой улице прибило крышу, двум повезло чуть больше. Там только выбило стекла.









«У меня пробило крышу в двух местах», — рассказал Владимир. Он живет в двадцать третьем доме по улице Шевченко.

Через дорогу от двадцать третьего дом номер 18. Там живет семья Нечипоренко, Анатолий и Валентина. Им досталось больше всего. Во время обстрела у них пробило стенку коровника. Внутри находилась корова. Ее убило.









«Она только-только начала телиться», — рассказала корреспонденту АН Валентина Нечипоренко: «А теперь вот. Руки уже опускаются.»

Попавшие под обстрел жители Старомихайловки рассказали, что стрельба велась со стороны Дубков. Это дачный поселок в окрестностях Красногоровки, территория находится под контролем вооруженных сил Украины. Там регулярно появляется легкая бронетехника, которая и начинает палить по населенному пункту. В этот раз на позиции в районе Дубков выехала украинская БМП-2. Она и начала стрельбу.









Едва начался обстрел, представители Красного Креста забежали в дом. Там они связались с коллегами и пытались выяснить что происходит и почему ведется огонь. Стрельба продолжалась в течение двух часов. Все это время сотрудники международной миссии сидели на полу в доме, куда привезли теплицу.









Лишь когда стрельба прекратилась и по телефону предупредили, что можно выдвигаться, представители Международного Красного Креста смогли покинуть Старомихайловку. Уже на выезде из населенного пункта с украинской стороны снова раздалась очередь. Но сотрудники гуманитарной миссии уже успели покинуть опасное место.

Как сообщило официальное представительство ДНР в совместном центре контроля и координации, это было прямое нарушение договоренностей Украиной. Украинская сторона предоставила письменные гарантии безопасности визита гуманитарной миссии. В тот день в результате обстрела в Старомихайловке было повреждено шесть домов по улице Шевченко, и два дома на соседней улице. К счастью обошлось без жертв и пострадавших.