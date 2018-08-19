Названы самые необычные авиазапросы состоятельных пассажиров

Представители авиакомпаний рассказали о самых странных пожеланиях миллиардеров, которые фрахтуют частные самолеты. Например, один богач заказал целый лайнер для своего коня.

Другой клиент заказал самолет, чтобы ему доставили еду из Нью-Йорка в Чикаго, еще один пассажир, летевший из Европы в США, заказал дополнительную остановку, чтобы его щенок мог погулять.

Еще один клиент захотел отпраздновать свой день рождения в самолете, и обязательно с праздничными свечами на торте. Так как открытое пламя в самолете запрещено, пришлось взять на борт пожарного.

Кому-то понадобилось оформить самолет в стиле Диснея, а кто-то потребовал обязательный красивый вид из иллюминатора, сообщает Daily Mail.

Было дело, когда пассажир заказал бутерброды для гурманов со свежими фруктами и овощами для своего попугая. Рейс фрахтовали однажды для сотового телефона, который случайно был забыт дома.