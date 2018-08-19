Алексей Панин на Крымскому мосту поцеловал асфальт и поблагодарил президента

Скандальный российский актер Алексей ПАНИН во время поездки по мосту через Керченский пролив остановился, чтобы поцеловать асфальт и саркастически поблагодарить президента РФ за это сооружение, пишут "Аргументы недели-Крым".

Соответствующая видеозапись была размещена в Instagram-аккаунте актера, но спустя некоторое время ПАНИН ее удалил.

«Я благодарю нашего президента, что он построил замечательный Крымский мост… Вот это – самая большая необходимость в нашей стране», – заявил актер.

Вероятно, видеоролик не был записан в порыве искренней радости. Судя по поведению ПАНИНА, восхищение мостом и благодарности президенту – не более чем сарказм.

Стоит отметить, что за это деяние актеру может грозить штраф, так как остановка на транспортном переходе запрещена.