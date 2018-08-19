Сверхдоходы компаний справедливо изымать в бюджет, а вместо этого обирают людей

Сверхприбыли компаний правильно и справедливо изымать в бюджет, уверен российский политолог Кирилл Рогов. Он считает, что предложение советника президента Андрея Белоусова было более верным и продуманным, чем решение о повышении НДС.

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«В доходах компаний, о которых Белоусов писал, есть рентная составляющая. И ее правильно и справедливо изымать в бюджет. Правда, изымать ее сложнее, чем в случае с нефтью», - написал политолог в своем Facebook.

Если поставить на чашу весов решение министра финансов ВФ Силуанова о повышении НДС на 2% для всей экономики и предложение Белоусова забрать часть сверхприбыли компаний в бюджет, то первый вариант ударит по всем россиянам и сделает их еще беднее, а второй только по бизнесу.

«Силуанов - это центральное звено право-олигархического правительства. Оно предпочитает облагать бедных - граждан, всю экономику. Это проще и удобнее, чем облагать сильных, которые вон какую бучу устроили вокруг разумного в своей основе предложения Белоусова. Олигархической диктатуре тоже выгоднее обложить бедных, чтобы наполнить официальный бюджет. При этом оставить жирным котам некоторые льготы, обложив их потом неформальной данью, чтобы наполнить из этих поступлений свой бюджет неформальный», - сообщил Кирилл Рогов.

Он справедливо заметил, олигархи сейчас кричат, что сценарий Белоусова ударит по инвестиционному климату России, а если не будет инвестиций, то экономика не будет развиваться и все мы будем жить хуже. Но они лукавят, потому что в этой ситуации на само деле беспокоятся прежде всего о себе, а не о гражданах. А РСПП уже дано не имеет никакого отношения к бизнесу.

«РСПП - это не организация, защищающая бизнес, а часть олигархической диктатуры, которая и является посредником, придумывающим механизмы, с помощью которых жирные коты сохранят свои льготы, позволяющие не платить из сверх-прибыли в бюджет официальный, но при этом отчислять в качестве платы за эти льготы в бюджет неофициальный», - подытожил свои рассуждения политолог.