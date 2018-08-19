В течение этого года в Крыму отдохнут около 1 млн. туристов из Украины

Ожидается, что в Крыму в течение этого года отдохнут около одного миллиона туристов из Украины. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим ВОЛЧЕНКО, пишут "Аргументы недели-Крым".

Он отметил, что в республике всегда были и будут рады принимать гостей из Украины.

Глава ведомства отметил, что на полуостров украинцы едут, несмотря на искусственные препятствия, которые создает Киев, пишет «РИА Крым».