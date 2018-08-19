Сегодня погода порадует москвичей теплом, обещают синоптики

В воскресенье в столичном регионе ожидается по-летнему теплая и сухая погода. Воздух в Москве прогреется до +26 градусов, возможна небольшая облачность, рассказали специалисты столичного Метеобюро.

«В воскресенье, 19 августа, характер погоды в столичном регионе будет формироваться под влиянием отрога азорского антициклона. Он обеспечит Москву по-настоящему летней погодой», - рассказали синоптики.

Сегодня в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода с небольшой облачностью, без осадков. Столбики термометров поднимутся сегодня в Москве до +24-26 градусов, в Подмосковье до +22-27 градусов тепла. Ветер западный, 3-8 метров в секунду, атмосферное давление – 750 мм ртутного столба, сообщает РИА Новости.