"Лицемерный патриотизм", телеведущую осудили за рекламу Крыма и отпуск в Европе
19 августа 2018, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева с экранов телевизора расхваливает отдых в Крыму, а сама предпочитает проводить отпуск исключительно на европейских курортах. Пользователи обвинили телезвезду в лицемерном патриотизме.
Поклонники Андреевой с интересом наблюдают за ее жизнью в Instagram, благо она старательно рассказывает о многих событиях: своих путешествиях, кулинарных пристрастиях, занятиях спортом и увлечениях. Пользователи заметили, что Андреева в эфире советует зрителям патриотично выбирать российские курорты и хвалит Крымский полуостров, а сама отдыхает в Барселоне, Турции и Австрии. Они возмутились таким поведение звезды федерального канала.
«Вчера ты нахваливаешь Крым наш на телеящике, а завтра катаешься на яхте под Барселоной и летаешь на частном джете в Австрии», - написали пользователи в комментариях.
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