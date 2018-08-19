"Лицемерный патриотизм", телеведущую осудили за рекламу Крыма и отпуск в Европе

Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева с экранов телевизора расхваливает отдых в Крыму, а сама предпочитает проводить отпуск исключительно на европейских курортах. Пользователи обвинили телезвезду в лицемерном патриотизме.

Поклонники Андреевой с интересом наблюдают за ее жизнью в Instagram, благо она старательно рассказывает о многих событиях: своих путешествиях, кулинарных пристрастиях, занятиях спортом и увлечениях. Пользователи заметили, что Андреева в эфире советует зрителям патриотично выбирать российские курорты и хвалит Крымский полуостров, а сама отдыхает в Барселоне, Турции и Австрии. Они возмутились таким поведение звезды федерального канала.

«Вчера ты нахваливаешь Крым наш на телеящике, а завтра катаешься на яхте под Барселоной и летаешь на частном джете в Австрии», - написали пользователи в комментариях.