"Подтяну по математике и помогу забеременеть", репетитор готов возродить Россию

Репетитор Дмитрий Ильвовский или как он сам себя называет «математик номер один» знает, как возродить Россию. Для этого нужно сделать всего две вещи – законодательно разрешить секс с 14 летними подростками и возродить русский язык.

Педагог с 22 летним стажем преподавания опубликовал на YouTube ролик, в котором предложил депутатам Госдумы снизить возраст сексуального согласия до 14 лет, чтобы можно было оплодотворять подростков во имя великой цели – повысить рождаемость в России.

«Мы древняя нация, нам нужно развивать свой русский язык и оплодотворять женщин с 14 лет», - вещает репетитор. Насколько можно судить по его социальным сетям, он даже сам готов потрудиться не жалея живота своего и остальных частей тела на нелегком поприще возрождения великой державы. На его стене можно обнаружить объявление: «лишаю девственности на профессиональной основе». За подробностями велено писать личное сообщение.

На сайте «Умник» указано, что мужчина закончил МГУ, имеет 22- летний педагогический стаж, может помочь «подтянуть» математику всем желающим, а со школьниками в индивидуальном порядке занимается геометрией.