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Лукашенко назвал позицию прежнего правительства Белоруссии безмозглой
18 августа 2018, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением, что прежнее правительство Белоруссии занимало безмозглую позицию по тарифам в сфере ЖКХ. Об этом он сообщил в рамках переговоров с международным валютным фондом о кредитной программе.
Глава белорусского государства сообщил, что "с подачи деятелей в правительстве" начали звучать предложения о том, чтобы мгновенно поднять оплату населением услуг ЖКХ, приватизировать всю госсобственность, передаёт РИА Новости. По словам президента, в результате страна получила неплатежи и недовольство народа. Белорусы не смогли бы оплатить тот уровень коммунальных услуг, который был предъявлен бы. Лукашенко также напомнил, что по мере роста заработной платы правительство будет потихоньку увеличивать плату за коммунальные услуги со стороны населения.
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