Дмитрий Песков повстречался с бывшей женой на юбилее тещи
18 августа 2018, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне Дмитрий Песков поздравил с юбилеем бывшую тещу и бабушку своих трех детей - Галину Николаевну. Маме Екатерины Солоцинской исполнилось 65 лет. Екатерина опубликовала фото с экс-мужем.
Снимок потом разместил у себя в соцсети и сын Пескова, Мика.
Солоцинская, кстати, в скором времени выйдет замуж во второй раз. Жених Екатерины, юрист Андрей Григорьев, младше женщины на 11 лет.
Татьяна Навка после отпуска находится в Сочи, где представляет мюзикл «Руслан и Людмила». Ранее Татьяна опубликовала очень трогательный пост, посвященный ее большой семье. На снимке можно увидеть всех детей, которые с радостью проводят отдых с Дмитрием Песковым и знаменитой фигуристкой.
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