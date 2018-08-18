Дмитрий Песков повстречался с бывшей женой на юбилее тещи

Накануне Дмитрий Песков поздравил с юбилеем бывшую тещу и бабушку своих трех детей - Галину Николаевну. Маме Екатерины Солоцинской исполнилось 65 лет. Екатерина опубликовала фото с экс-мужем.

Снимок потом разместил у себя в соцсети и сын Пескова, Мика.

Солоцинская, кстати, в скором времени выйдет замуж во второй раз. Жених Екатерины, юрист Андрей Григорьев, младше женщины на 11 лет.

Татьяна Навка после отпуска находится в Сочи, где представляет мюзикл «Руслан и Людмила». Ранее Татьяна опубликовала очень трогательный пост, посвященный ее большой семье. На снимке можно увидеть всех детей, которые с радостью проводят отдых с Дмитрием Песковым и знаменитой фигуристкой.

Публикация от Katya (@zazerkatye)17 Авг 2018 в 12:44 PDT