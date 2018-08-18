Песков рассказал о тосте Путина на свадьбе главы МИД Австрии

Бракосочетание главы австрийского МИДа Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера прошло в «непринужденной и очень теплой атмосфере», отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Приехавший на свадьбу Владимир Путин написал пожелание на машине и уехал

Владимир Путин произнес тост на немецком языке. Он высказал признательность и свое удовольствие в связи с тем, что ему снова представилась возможность посетить Австрию. «Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье», — добавил Песков, передает РИА Новости. Подарками президента РФ стали картина с сельскими мотивами и старинная масловыжималка с тульским самоваром. На свадьбе выступил Кубанский казачий хор.