Хоккеист Александр Овечкин впервые стал отцом

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская, стали родителями. Сведения о пополнении в семействе известного хоккеиста появились в Instagram баскетболиста Виталия Фридзона. У Романа Павлюченко родился третий ребенок

Это первый ребенок знаменитой пары. От хоккеиста и его супруги комментариев пока нет. Как назовут малышку - не сообщается.

Овечкин и Шубская встречаются с 2015 года, в августе 2016-го они расписались. После рождения ребенка они намерены взять няню, рассказывала ранее Анастасия. Александру, по ее словам, нужно высыпаться.