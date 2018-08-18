Хоккеист Александр Овечкин впервые стал отцом
18 августа 2018, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская, стали родителями. Сведения о пополнении в семействе известного хоккеиста появились в Instagram баскетболиста Виталия Фридзона.
Это первый ребенок знаменитой пары. От хоккеиста и его супруги комментариев пока нет. Как назовут малышку - не сообщается.
Овечкин и Шубская встречаются с 2015 года, в августе 2016-го они расписались. После рождения ребенка они намерены взять няню, рассказывала ранее Анастасия. Александру, по ее словам, нужно высыпаться.
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